Алма-Ата, Казахстан, 18 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Председатель президиума Совета генералов Казахстана Махмут Телегусов предложил реабилитировать часть казахских солдат, которые воевали против СССР в составе так называемого Туркестанского легиона, созданного нацистскими захватчиками. Своё заявление, как передает 18 августа Sputnik, Телегусов сделал в ходе форума «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне» в Алма-Ате.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Орден предателю

Он предложил разбирать каждый случай попадания в легион и отделить от сознательных пособников, тех, кто вступил туда из-за обиды на власть или стремления выжить. Телегусов отметил, что его сын против такого подхода и считает всех, кто был в легионе, предателями.

Выступивший на форуме декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что заигрывания с понятиями «предательство» и «коллаборационизм» являются опасными. Он отметил, что во все времена к предательству относились негативно.

«Любое оправдание сотрудничества с гитлеровской Германией считается аморальным. Пример тому — генерал Власов, — сказал Третьяков. — Если предатели стали героями, то ты автоматически всех героев делаешь предателями».

Стоит отметить, что в 1995 году тогдашний президент России Борис Ельцин издал указ о реабилитации военнопленных. В документе оговаривается, что это не касается тех, кто воевал против своей родины.