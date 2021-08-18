Москва, 18 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн приобрёл новый дом. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — Cristal & МОЁТ» на YouTube Моргенштерн

https://www.instagram.com/p/CSrkVe5sKop/

«…исполнилась мечта — я купил дом», — поделился музыкант с подписчиками. Артист опубликовал фотографии с пачками денег — по подсчётам фанатов, артист отдал за дом 10 млн рублей наличными. Под одним из комментариев Моргенштерн признался, что это была лишь предоплата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моргенштерн купил особняк площадью 700 квадратных метров. «Когда хайп пройдет и дом не на что будет содержать, продам его», — рассказал артист, однако стоимость дома не озвучил.