Москва, 18 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Во всех регионах России до конца текущей рабочей недели ожидается температура выше нормы, сообщил 18 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жара

«До пятницы (20 августа) вся карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию. Только в воскресенье (22 августа) [будет] небольшая территория, где температура [опустится] ниже нормы (на два градуса)», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, самые большие аномалии — до 12 градусов — будут наблюдаться в Приволжье и на Урале. Жара достигнет +30…+31 градуса. Значительно теплее, чем обычно, будет и на Таймыре: вместо стандартных +4 градусов тепла там будет +14.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что погода в Москве 18 августа изменится в течение дня. Так, до полудня столица будет находиться в тёплом секторе циклона. Однако во второй половине дня с приближением холодного атмосферного фронта погода возьмёт курс на ухудшение, приобретая штормовой характер.