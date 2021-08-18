Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Не допустить дефицита кислорода в ковидных госпиталях и лечебных учреждениях Ростовской области поручил губернатор Ростовской области Василий Голубев. О ситуации с поставками медицинского газа главе региона доложил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории наполняет ёмкость жидким медицинским кислородом, взятым для определения количества кислорода

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«У нас есть определённые опасения. Мы решаем в оперативном порядке с минпромторгом [Ростовской области]. Фактически проведена ревизия всех производственным мощностей в Ростовской области. Один из поставщиков, который находится на территории Краснодарского края, в настоящий момент уже есть информация, что он отказывается от исполнения контрактов, но пока это не коснулось Ростовской области. Сегодня он подписал у нас увеличение закупки на 10% от заключенных контрактов, о чём его попросили лечебные учреждения. Но пока не подтверждает выходы на новые контракты. Мы работаем в оперативном режиме», — уточнил глава ведомства на заседании регионального оперштаба.

Донскому минпромторгу поручено ни при каких обстоятельствах не допустить сбоев и иметь определённый запас кислорода, так называемую «подушку безопасности», отметил глава региона.

На территории Ростовской области есть предприятия, которые производят непосредственно медицинский кислород. В настоящее время при максимальной потребности Ростовской области в производстве 56 тонн кислорода один из заводов производит 64 тонны. Кроме того, поставки осуществляет «Кубаньтехгаз» и «Спецхимтранс».

Ранее были решены вопросы с поставками кислорода в городские больницы № 6 и №1 имени Семашко Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2020 года в ковидном госпитале горбольницы № 20 произошёл сбой в системе подачи кислорода. От недостатка медицинского газа погибли девять пациентов. Расследование уголовного дела продолжается.