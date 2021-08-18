Москва, 18 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Рост цен на российском автомобильном рынке замедлится к концу лета текущего года. Об этом сообщает 18 августа издание «Коммерсантъ» со ссылкой на дилеров.

Pictures of Money Деньги за автомобиль

При этом в издании отметили, что на авторынке России сохраняется дефицит машин. На вторичном рынке также замедляется рост стоимости автомобилей, что связано с сезонным падением спроса.

В дилерской сети «Авилон» сообщили, что автомобильные компании «наконец отыграли прошлогоднее ослабление рубля». Так, по словам гендиректора Fresh Auto Дениса Мигаля, если в июне рост цен составлял в среднем 4 — 5%, то в июле стоимость автомобилей выросла в среднем только на 0,6%.

Глава ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов сообщил, что в августе пока не было значительного роста цен и в начале сентября также не ожидается «ничего сверхординарного».

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский представил прогноз, что в первой половине осени 90% компаний в России изменят стоимость автомобилей.

Напомним, по данным агентства «Автостат», в первой половине августа 2021 года в России подорожали автомобили 16 компаний.

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