Улан-Удэ, 18 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. На участке автодороги в столице Бурятии Улан-Удэ после дождей образовался огромный провал. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комбината по благоустройству города, на этой территории введён режим ЧС.

Цитата со страницы комбината по благоустройству Улан-Удэ в инстаграм На трассе в пригороде Улан-Удэ образовался провал

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Как отмечается, провал был обнаружен в ходе дежурного объезда по оценке последствий прошедшего дождя.

«Экстренно были выставлены дорожные ограждения для безопасности участников дорожного движения. Также экстренно было проведено руководством комбината совещание с администрацией Октябрьского района», — отметили в комбинате.

Повреждённая дорога была перекрыта, а с 12 часов открыли объездной путь. Специалисты в настоящее время ликвидируют провал. Как отмечается, здесь работает шесть восемь единиц техники.

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