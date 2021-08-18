Джакарта, 18 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Индонезии предупредили об угрозе цунами на южном побережье острова Ява, сообщает CNBC Indonesia.

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Цунами окажет влияние на северные прибрежные районы, в частности, на столицу Индонезии Джакарту.

В центре мониторинга заявили, что, если произойдет землетрясение, его сила может достигнуть 8,7−9,0 баллов, за ним может последовать цунами высотой до 20 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, спасателям удалось найти 36 индонезийских студентов, которые оказались в ловушке на вулкане Амонггедо.