Ижевск, 18 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 14 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 12 летальных случаев.

Mos.ru Медицинский работник у аппарата ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 68, 70, 73, 74, 78, 83, 88 лет и две 89-летние женщины, двое 66-лених мужчин и мужчины в возрасте 72, 73 и 76 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1396 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 августа в регионе выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 215 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 43 658 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6673 жителя.

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