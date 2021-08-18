Казань, 18 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Татарии разрабатывается программа по обеспечению безопасности образовательных организаций. По словам министра образования РТ Ильсура Хадиуллина, в республике подготовили расчеты и направили их в Минпросвещения России.

Rosgvard.ru Росгвардия

В Татарии работают над созданием программного продукта на базе уже ранее внедренной системы отчетности «Барс.Web.Своды», который позволит проводить мониторинг текущей ситуации образовательным учреждениям, управлениям образования в муниципалитетах, службам министерства, правоохранительным органам.

Для обеспечения антитеррористической защищенности всех 3,6 тыс. образовательных учреждений, расположенных на территории Татарии, необходимо 5,4 млрд рублей, отметил спикер.

Каждое учреждение имеет паспорт безопасности, в который вносят изменения и ежегодно утверждают. В паспортах учитываются пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, порядок действий сотрудников и детей, а также план эвакуации.

По мнению Ильсура Хадиуллина, охрану школ необходимо обеспечить силами Росгвардии или частных охранных пердприятий за счет федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, в школах и детских садах Казани к 1 сентября установят тревожные кнопки. На эти цели выделяется более 3,6 млн рублей.

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