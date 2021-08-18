Ижевск, 18 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 18 августа выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 215 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 43 658 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Среди новых носителей вируса — 32 ребенка в возрасте до 14 лет и 34 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 184 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 35 589 человек. Скончались 1396 человек. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 14 летальных случаев, накануне скончались 12 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6673 жителя. Из числа получающих лечение 5607 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1306 человек — в состоянии средней степени тяжести, 320 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 17 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 322 420 человек. Второй компонент препарата получили 248 744 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 10 481 человек.

Читайте также: Более 322 тыс. жителей Удмуртии вакцинировались от COVID-19