Львов, Украина, 18 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Во Львовской области Украины госпитализированы 17 детей, отравившихся пищей в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace. Об этом сообщили 18 августа в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Просроченная продукция

«У детей были признаки пищевого отравления — повышенная температура, рвота, понос. Медики поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция» и расценили их состояние как средней тяжести», — сказано в сообщении.

Известно, что пострадавшим от девяти до 15 лет, они приехали на отдых организованной группой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области 11 человек, включая трёх детей, отравились едой на свадьбе.

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