Сеул, 18 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён призвал КНДР вернуться за стол переговоров до конца текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра.

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Данное заявление Ли Ин Ён сделал 18 августа в ходе международного научного симпозиума в Сеуле. Представитель Южной Кореи подчеркнул важность возобновления диалога между Пхеньяном, Сеулом и Вашингтоном для установления «устойчивого мира».

Он также предположил, что импульс мирного процесса на Корейском полуострове может ослабнуть из-за ряда факторов, таких как подготовка к президентским выборам в Южной Корее, промежуточным выборам в США в 2022 году и усиление стратегического соперничества между США и Китаем.

Ли Ин Ён также отметил, что такие международные мероприятия, как предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20) в Риме и зимние Олимпийские игры в Пекине, могут послужить возможностью для укрепления доверия и возобновления сотрудничества между Кореями.