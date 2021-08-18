Токио, 18 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Проведение Гран-при Японии «Формулы-1» отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба турнира.

Rick Dikeman Формула-1

Гран-при Японии должен был состояться с 8 по 10 октября. В настоящее время руководство чемпионата работает над изменением календаря.

В последний раз Япония принимала этап «королевских автогонок» в 2019 году, а в 2020-м он также был отменён из-за пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гран-при «Формулы-1» в бразильском Сан-Паулу разрешили провести при полных трибунах.