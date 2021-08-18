Цумадинский район, Дагестан, 18 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Дагестане решился миром конфликт в селе селе Агвали Цумадинского района. Жители села избрали нового имама после инцидента с прежним, который якобы позволил себе рукоприкладство по отношению к одному из прихожан.

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Новым имамом села стал Магомедсайгид Кадимагомедов. Он приходится родным братом серебряного призёра Олимпийских игр в Токио Магомедхабиба Кадимагомедова, пишет «Черновик».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в село Агвали были стянуты силы правопорядка после того, как стал разворачиваться конфликт между сельчанами из-за якобы драки имама с преподавателем Исламского университета. Силовикам удалось сдержать возмущенных жителей и не допустить усиления эскалации.

По данным «Черновика», бывший уже теперь имам Рамазан Исаев объяснил конфликт тем, что его оппонент упрекал его в ведении деятельности не по шариату, о чем он писал в комментариях в соцсетях. Духовный лидер также чувствовал «неприязненное отношение со стороны определённого круга лиц из местных жителей». Причину этого Исаев видит в том, что его назначил на должность имама муфтият, а жители считали, что духовного лидера должен выбирать джамаат.