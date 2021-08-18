Хабаровск, 18 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Хабаровске прекращено транспортное сообщение с левым берегом реки Амур. Уходят под воду земельные наделы и дачные участки на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-центре МЧС региона.

Тимин Евгений Паводок

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Жители домов, которые топит Амур, не хотят оставлять своё жильё. Уровень воды в реке продолжает расти, и почти достиг опасной отметки в 600 см. На подтопленной территории дежурят спасатели.

В зоне затопления находятся 23 населенных пункта. Вода зашла в 19 жилых домов села Корсаково-2, подтопила 155 земельных и 50 приусадебных участков. Залиты водой также 36 отрезков автодорог, 89 огородов и более 1400 дач.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок идёт в Хабаровский край из Амурской области и ЕАО. Там река Амур уже затопила обширную территорию, эвакуированы люди.