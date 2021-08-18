Москва, 18 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В центральной части России спустя несколько дней станет снижаться температура воздуха и появятся первые признаки осени. Об этом 18 августа сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Марина Захарова ИА REGNUM Осень

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«Скоро станут заметны первые признаки осени. Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать», — сказал он в беседе с «Известиями».

Также синоптик добавил, что 24−25 августа в Москве ожидается +16 °C днем и +11 °C в ночное время.

Кроме того, Старков отметил, что также приход ранней осени ожидается в Северо-Западных регионах России, в первую очередь в Санкт-Петербурге, и это также произойдет через несколько дней.

«17 августа — последний по-настоящему теплый день для этих мест. Не только поменяется характер погоды, но и произойдет смена климатического сезона. Атмосфера перестраивается на осенние рельсы. Над Северной Европой формируется глубокая область пониженного давления, похолодание уже почувствовали на Британских островах, в Скандинавии. Через два-три дня оно придет в Северную столицу. Погода станет типичной для этого города: облачной, с низким небом и умеренным ветром с Финского залива. Дневная температура уже не сможет достигнуть 20 градусов», — пояснил он.

При этом метеоролог уточнил, что началом к осени считается переход среднесуточного значения температуры воздуха до отметки в +15 °C в сторону понижения, что, обычно, наблюдается в последнюю декаду августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 17 августа в Самарской области.