Ульяновск, 18 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошли очередные травяные и лесные пожары. Об этом сообщает управление МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

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По данным ведомства, 17 августа брандмейстеры потушили пять возгораний сухой травы. В том числе два — в Чердаклинском районе, по одному — в Мелекесском, Сурском и Цильнинском районах.

Всего за сутки общая площадь, пройденная огнём, составила 5,058 гектаров. Крупный травяной пожар зарегистрирован в Чердаклинском районе, где сгорело за сутки более 5 гектаров площадей.

В управлении МЧС также отмечают, что ликвидирован лесной пожар в Мелекесском лесничестве Чердаклинского района. Его обнаружили в полдень 16 августа на площади 1 гектар, локализовали в 18:00, а потушили в полдень 17 августа. К тому моменту площадь возгорания составляла 6 гектаров. В тушении участвовали 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минприроды Ульяновской области проинформировало о ликвидации 17 августа двух лесных пожаров. Причиной одного из них стал переход огня с земель иных категорий, всего горело 6 гектаров площадей.