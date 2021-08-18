Оренбургский район, Оренбургская область, 18 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбургской области 18 августа медпомощь потребовалась нескольким жителям сел, которые оказались в зоне «газовой атаки» после разгерметизации газопровода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве, зафиксировано три вызова фельдшера на дом, люди жаловались на головную боль и повышенное давление.

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«Все пациенты осмотрены, оказана помощь. Госпитализация не требуется. Отравления на данный момент не зафиксированы», — сказали в ведомстве.

Напомним, в ночь на 18 августа на территории Оренбургского района разгерметизация технологического газопровода. Последовал мощный выброс сероводорода. Превышение ПДК составило до 25 раз.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Газпромнефть-Оренбург», неисправность газопровода обнаружили 17 августа в 23:00 по местному времени (21:00 мск). Объект был оперативно остановлен для ремонтных работ. Неисправность ликвидирована.

Для контроля мониторинга воздуха в прилегающих к месторождению населенных пунктах всю ночь работали передвижные эколаборатории предприятия. Ночью были зафиксированы кратковременные превышения ПДК с последующей нормализацией состояния воздуха.