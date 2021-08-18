Москва, 18 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Через десять лет человечество полностью откажется от использования смартфонов, считает директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.

Смартфон

По его словам, смартфон станет рудиментом, его полностью заменят новые, более продвинутые технологии.

«Телефон — это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки «Как мне дойти домой?», а стенка ей покажет маршрут», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Хелда, сам по себе мобильный телефон — тупиковая технология, как и чип, который можно вживить в руку.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования аналитического центра университета «Синергия», большая часть жителей России готова потратить на покупку нового смартфона до 30 тыс. рублей.

Самыми популярными причинам для покупки нового устройства является поломка или медленная работа прежнего устройства (такой вариант выбрали 65% участников опроса).

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