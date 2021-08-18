Симферополь, 18 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Крыму наблюдается дефицит льготных лекарственных препаратов по 339 наименованиям, устранить проблему власти намерены до 1 октября. Информация прозвучала 18 августа на заседании регионального оперативного штаба.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

«По вопросам, связанным с обеспечением льготными лекарственными препаратами. Проведена ревизия наличия в розничной сети лекарственных препаратов. Установлено, что у нас по 339 наименованиям есть дефицит», — заявил на заседании глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он также отметил, что жители Крыма всю информацию по наличию препаратов и срокам их поставок могут уточнить на сайте «Крым-Фармации».

Аксёнов уточнил, что проблема должна быть решена до 1 октября, к этому сроку все препараты должны находиться на складе «Крым-Фармации».