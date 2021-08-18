Касли, Челябинская область, 18 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Обвиняемым является сотрудник одной из исправительных колоний, сообщает областное управление СКР.

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Учреждение находится в городе Касли. Следователи считают, что младший инспектор разрешил заключённому покинуть место сна и при этом не закрыл двери в производственное помещение на замок. Через эти двери осуждённый сбежал. А ещё раньше инспектор передал заключённому мобильный телефон и 40 тыс. рублей.

Сбежавшего оперативно задержали. А уголовное дело против сотрудника направлено для рассмотрения в суд.