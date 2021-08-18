Калуга, 18 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 17 августа ответил на вопросы калужан в прямом эфире в ведущих социальных сетях Instagram, Facebook и «Вконтакте», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша ответил в прямом эфире на вопросы калужан

Особое внимание руководитель региона уделил вопросам, связанным с внедрением раздельного сбора, переработкой и захоронением коммунальных отходов. Губернатор подчеркнул, что еще недавно в области работали 30 полигонов для ТКО. Теперь эксплуатируются только пять, а через год будет закрыт полигон в поселке Сосенском. Одновременно губернатор привел неутешительные статистические данные, подтверждающие ежегодный рост объема мусора, который направляется для захоронения. В 2007 году было захоронено 162,5 тысячи тонн отходов. В 2020 году этот показатель достиг 404 тысяч тонн. Владислав Шапша области подчеркнул необходимость дальнейшего развития инфраструктуры раздельного сбора мусора и последующей его переработки в каждом муниципалитете, чтобы регион не утонул в бытовых отходах.

Так, из Малоярославецкого района ежегодно вывозится около 30 тыс. тонн ТКО. Последние пять лет они направлялись в Боровский район, а теперь после сортировки в Обнинске — на полигоны в Сосенский и Михали. Обращаясь к малоярославчанам, глава региона предложил им самостоятельно определить место для полигона. Он также призвал жителей области активнее включаться в раздельный сбор мусора, без которого невозможно снизить объемы неперерабатываемых отходов.