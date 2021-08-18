Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Из Петропавловска-Камчатского в Анадырь 18 августа пассажиров доставила объединённая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Это первый рейс между Камчаткой и Чукоткой, сделанный особым авиаперевозчиком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павел Аджигильдяев Самолёт в небе

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Самолёт вылетел из столицы Камчатского края в 14.40 по местному времени (5.40 мск). Билет на этот рейс стоил 5600 рублей — почти в пять раз дешевле, чем перелёт на воздушном судне любой другой авиакомпанией.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 год председатель правительств РФ Михаил Мишустин заявлял, что объединённая дальневосточная авиакомпания позволит создать единую региональную сеть маршрутов. Перевозчик будет осуществлять полёты по 100 региональным маршрутам и 435 местным.