Москва, 18 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В последние годы меры, принимаемые по снижению уровня коррупции в РФ уже приносят результаты, считает руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 18 августа, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина создать меры для взаимодействия бизнеса и власти в противодействии коррупции.

Pigs Are Smart Коррупция

«Так, прямое взаимодействие населения, в том числе предпринимателей с представителями органов власти в связи с цифровизацией многих госуслуг сводится на нет, вследствие этого — снижение фактов коррупции в сфере госуслуг налицо. Но третий закон Ньютона никто не отменял. Любые принимаемые меры порождают контррмеры. Так, органам сложнее доказывать факты коррупции в сложных схемах, когда задействованы посредники, вольно или не вольно участвующие в «организованной группе лиц». Поэтому, я бы считал, что необходимо кроме усиления мер борьбы с коррупцией обращать внимание на моральную сторону вопросу, чтобы давать и принимать взятки было ниже чувства собственного достоинства», — отметил эксперт.

По его мнению, укрепить это чувство у предпринимателей можно не столько усилиями предпринимательского сообщества, сколько работой государственных органов власти. «В первую очередь — справедливое отношение к бизнесу судебной системы. Не секрет, что репутация некоторых судей далека от идеала, и их не за что винить — в процентном отношении там такое же количество неидеальных людей, как и в среднем по стране», — пояснил Пурим.

Другая важная составляющая, по его словам, жесткие рамки регулирования многих отраслей. «На слуху — строительная отрасль. Самая коррумпированная и самая «арестоемкая». Разве потому что в ней работают одни преступники? Нет. Просто 90% строительных подрядов так или иначе зависят от государства. Чтобы уложиться и сдать объекты в рамках существующих региональных или федеральных нормах без «химии» не обойтись. Последнее вышедшее из-под пера Минстроя изменение этих коэффициентов за первое полугодие в среднем увеличило расценки на 2%. При этом только совсем далекий человек не знает о том, что металл подорожал вдвое. И как без коррупционной составляющей сдавать объект, особенно по заключённым контрактам. Поэтому одно из основных направлений взаимодействия предпринимательского сообщества и государства — снижение степени регулирующего воздействия государства во многих сферах», — добавил Пурим.

Напомним, что до 30 мая 2023 года должен быть представлен доклад о разработке комплекса мер по повышению эффективности взаимодействия госорганов и бизнеса по вопросам противодействия коррупции.