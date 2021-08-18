Москва, 18 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Жители городов России хотели бы, чтобы столица была перенесена в их город. Чаще всего об этом мечтают в Омске: видеть город деловым центром России желают 49% горожан, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

SimonBoschmann Сибирь

Также хотят стать возможными преемниками Москвы такие города как Красноярск (за перенос высказались 43% горожан), Новосибирск (42%), Волгоград (39%), Санкт-Петербург (36%), Пермь (34%), Казань (33%), Самара (31%), Уфа (29%) и Челябинск (29%),

Реже поддерживают предложение министра обороны РФ жители Нижнего Новгорода (25%), Краснодара (24%), Воронежа (22%), Екатеринбурга (22%) и Ростова-на-Дону (20%)

Опрос проведён 6−9 августа 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 398 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, идею главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о переносе столицы России в Сибирь и строительстве там пяти новых городов полностью поддерживают 22% граждан.

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