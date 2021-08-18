Ярославль, 18 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Ярославле водителя, который 15 августа устроил ДТП со смертельным исходом, заключили под стражу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Дзержинский районный суд.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 августа около 23:18 у дома №52 на улице Громова в Ярославле 33-летний мужчина сбил 25-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Девушка была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами, где позднее скончалась.

Мужчина был задержан по горячим следам, медики установили у него состояние опьянения.

17 августа постановлением Дзержинского районного суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 15 октября 2012 года. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.