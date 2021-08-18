Чебоксары, 18 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Чебоксарах двух горожан подозревают в мошенничестве с мобильными телефонами, ущерб оценивается в 6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

Фигурантами уголовного дела стали 43-летний чебоксарец и его 35-летний знакомый. Правоохранители считают, что подозреваемые похитили 114 мобильных телефонов у коммерческой организации, специализирующейся на их продаже.

По данным следствия, они обращались к сотруднице одного из офисов продаж о передаче телефонов для продажи, вводя её в заблуждение в части обеспечения последующей оплаты.

«Затем подозреваемые продавали похищенные мобильные телефоны, а полученными средствами распоряжались по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

По оценке следствия, нанесённый компании ущерб превысил 6 млн рублей. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц в особо крупном размере»). В настоящее время устанавливаются все детали происшествия и размер ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Чебоксарах вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве при поставке инвентаря в спортивную школу — речь шла о комплектах лыж. Следствие выяснило, что часть лыж заменили на более дешёвые аналоги, а часть недопоставили.

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