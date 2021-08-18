Владикавказ, 18 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Из Северной Осетии теперь можно будет добраться в Армению не только автотранспортом — из аэропорта Владикавказа запустили прямые авиарейсы в Ереван, которые будет выполнять компания «Уральские авиалинии». Первый рейс состоялся 17 августа.

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В расписании аэропорта прямые рейсы этой компании в Ереван запланированы раз в неделю по вторникам. Время перелета составляет один час 20 минут.

Напомним, из международного аэропорта столицы Северной Осетии также выполняются полеты в Каир и Симферополь. Ранее был запущен авиарейс в Ереван, который выполняет перевозчик Nordwind Airlines. Одними из последних стартовали перелеты в столицу Азербайджана. Рейс в Баку выполняют авиакомпании Nordwind Airlines и Pegas Fly.

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