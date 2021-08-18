Внедорожник Haval Big Dog может появиться в России
Москва, 18 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Китайская компания Haval готовится сертифицировать в России новый внедорожник Big Dog. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».
По предварительной информации, Haval планирует получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новинку. Причем собираться внедорожник будет на предприятии компании в Юнчуане — пригороде Чунцина. Данный завод был открыт осенью 2019 года. После того, как Big Dog будет сертифицирован в России, модель появится на российском авторынке.
Haval Big Dog получил угловатую форму кузова, круглую переднюю оптику в стиле таких внедорожников, как Gelandewagen и Land Rover Defender.
Под капотом новинки стоит 159-сильный двигатель объёмом 1,5 л. Также в моторную линейку внедорожника входит двухлитровый мотор мощностью 211 л. с. Big Dog оснащен системой полного привода с принудительной блокировкой заднего дифференциала.
Напомним, 29 августа Haval представит на автомобильной выставке в Чэнду обновленный внедорожник H9.
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