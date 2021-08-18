Москва, 18 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Китайская компания Haval готовится сертифицировать в России новый внедорожник Big Dog. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Haval Haval X-Dog

По предварительной информации, Haval планирует получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новинку. Причем собираться внедорожник будет на предприятии компании в Юнчуане — пригороде Чунцина. Данный завод был открыт осенью 2019 года. После того, как Big Dog будет сертифицирован в России, модель появится на российском авторынке.

Haval Big Dog получил угловатую форму кузова, круглую переднюю оптику в стиле таких внедорожников, как Gelandewagen и Land Rover Defender.

Под капотом новинки стоит 159-сильный двигатель объёмом 1,5 л. Также в моторную линейку внедорожника входит двухлитровый мотор мощностью 211 л. с. Big Dog оснащен системой полного привода с принудительной блокировкой заднего дифференциала.

Напомним, 29 августа Haval представит на автомобильной выставке в Чэнду обновленный внедорожник H9.

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