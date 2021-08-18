Кологрив, Костромская область, 18 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Кологривском районе Костромской области потушили крупный лесной пожар, максимальная площадь которого составила 1620 гектаров. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства региона.

МЧС по Костромской области Ликвидация пожара

Возгорание заметили днём 18 июля, ликвидировать его удалось чрез месяц — вечером 17 августа. Тушение осложнялось труднодоступностью очага возгорания, отсутствием водоёмов, ветреной погодой и дождём, размывшим пути, проложенные пожарными для проезда техники.

В процессе участвовали работники лесничеств, пожарно-химических станций, МЧС, арендаторов, дорожных предприятий. В общей сложности ликвидацией занимались более 150 человек, «вооружённых» 50 единицами техники. По предварительной информации причиной возгорания стала гроза.