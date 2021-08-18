Смоленск, 18 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка пропала в Темкинском районе Смоленской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

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Сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственные органы 17 августа в 16:55. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве — в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка.

Предварительно установлено, что девочка ушла самостоятельно из дома на территории Шелукова урочища Темкинского района утром 17 августа, до настоящего времени ее местонахождение не установлено. В непосредственной близости от дома, откуда пропал ребенок, располагается лесной массив, имеются водные объекты.

Для осуществления поисков создан оперативный штаб. Руководит работой штаба Глава регионального СК России Анатолий Уханов, который находится в Темкинском районе. Следователи проверяют все версии, ведется допрос родственников девочки. СК выясняет условия жизни и воспитания ребенка в семье.