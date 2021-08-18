Джакарта, , 11:04 — REGNUM Несколько лидеров поздравили Индонезию с 76-й годовщиной Дня независимости, сообщает CNBC Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Лидеры поздравили и похвалили Индонезию за ее роль на мировой арене.

Президент США Джо Байден направил президенту Индонезии Джоко Видодо поздравления. Глава государства заявил, что Индонезия является стратегическим партнером США в Индо-Тихоокеанском регионе.

«От имени Соединенных Штатов я передаю свои самые теплые приветствия народу Индонезии. Соединенные Штаты высоко ценят лидерство Индонезии в Индо-Тихоокеанском регионе. Тесное стратегическое партнерство между нашими двумя странами сейчас как никогда важно», — говорится в заявлении Джо Байдена.

Король Саудовской Аравии и наследный принц также передали особые приветствия Индонезии.

«Король надеется, что правительство и народ Индонезии будут продолжать развиваться и процветать», — говорится в официальном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил 17 августа поздравительную телеграмму президенту Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава КНДР направил поздравительные письма лидерам Индонезии и Габона