Киев, , 11:15 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит проект указа президента страны Владимира Зеленского о выходе из соглашения «О порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ», заключённого в рамках СНГ. Это указано в повестке заседания правительства, опубликованной на его официальном сайте.

Космос Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство Украины также может выйти из соглашения «О порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства».

Как сообщается, эти соглашения «не соответствуют национальным интересам Украины и не имеют практического значения для страны».

Напомним, указ Зеленского о выходе из соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства планировали рассмотреть на заседании правительства Украины в начале августа 2021 года.

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