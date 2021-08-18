Оренбургский район, Оренбургская область, 18 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ночь на 18 августа на Восточном участке Оренбургского месторождения ООО «Газпромнефть-Оренбург» произошла разгерметизация технологического газопровода. В результате произошел мощный выброс сероводорода. Как сообщает минприроды, результаты исследований показали превышения предельно допустимых концентраций до 25 раз.

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Выбросы сероводорода в поселках Бердянка, Чкалов и селе Паника Оренбургского района зафиксировала единая система экомониторинга. Информация передана в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру.

«На 09:00 по местному времени (07:00 мск) превышений ПДК не зафиксировано. Мониторинг качества атмосферного воздуха будет осуществляться передвижной лабораторией ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» в населенных пунктах, прилегающих к месторождению, до момента завершения ремонтных работ», — сказали в министерстве.

Областная прокуратура заявила об организации проверки по факту загрязнения воздуха. В ведомстве отметили, что по указанию прокурора организована работа медицинской бригады в местном ФАПе для обследования состояния здоровья населения в случае поступления жалоб на ухудшение самочувствия, а также работа мобильной лаборатории для мониторинга состояния атмосферного воздуха. Для жителей населённых пунктов, где выявлено превышение ПДК по сероводороду, работает «горячая линия» — 8 (3532) 44-29-02 .

«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, и надзорному ведомству предстоит дать оценку произошедшему, в том числе уголовно-правовую», — сказали в прокуратуре.