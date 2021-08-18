Москва, 18 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Центральному банку РФ стоит подумать о том, чтобы увеличивать вложения РФ в канадские и австралийские доллары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что Россия увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Решения Банка России по увеличению вложений в американские ценные бумаги можно рассматривать как реструктуризацию его портфеля с учетом проблем в мировой экономике, выгодности различных зарубежных долговых инструментов, неплохих прогнозов относительно развития американского рынка, увеличения валютных поступлений за счет позитивной конъюнктуры на мировых рынках российского экспорта, — сказала Воронкова. — Вместе с тем, если оценивать вложения международных резервов Банка России в американские казначейские облигации по соотношению доходность-риск, кажется, что риски всё же перевешивают. США продолжают расширять санкции против РФ, что повышает вероятность блокировки валютных активов нашей страны, вложенных в номинированные в долларах финансовые инструменты».

Как полагает Воронкова, если судить с позиции доходности портфелей валютных активов и экономической стабильности регионов, мегарегулятору стоит рассматривать расширение вложений в канадские доллары и австралийские доллары.

«Очевидные положительные перспективы вложений в китайский юань несколько осложняются неоднозначной динамикой китайской валюты», — уточнила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в настоящее время у доллара не осталось альтернатив.