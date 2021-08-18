Баку, , 11:09 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил журналистам, что часть территории Армении является «азербайджанской землёй». Об этом сообщает Азербайджанское государственное телевидение.

Ильхам Алиев President.az

Глава республики, находясь возле трассы Варденис — Карвачар, заявил, что городу Варденис, который находится в Гехаркуникской области Армении, нужно вернуть название Басаркечер.

«Это — махал Гейча, древняя азербайджанская земля. В 1930 году на территории Армении был создан Басаркечерский район. Абсолютное большинство его жителей были азербайджанцы, — сказал президент. — Они подверглись депортации. Лишь в июне 1969 года Армения переименовала Басаркечерский район и назвала его Варденисом».

Алиев также прокомментировал действия азербайджанских военнослужащих, которые зашли на территорию Армении в районе Чёрного озера. Занятую ими территорию президент считает азербайджанской.

«Эта граница 30 лет находилась в руках армянской стороны, в мае, после таяния снегов, мы вышли на эти границы, заняли свои позиции. Разместились в Зангезуре и укрепляемся там. Это — наша земля», — заявил Алиев.

Он добавил, что планирует «вернуть» Азербайджану территории Сюникской области Армении.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций. С 16 августа в Армении стали заявлять, что в ходе перестрелок с обеих сторон гибнут военнослужащие.

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