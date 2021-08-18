Баку, 18 августа 2021, 11:09 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил журналистам, что часть территории Армении является «азербайджанской землёй». Об этом сообщает Азербайджанское государственное телевидение.

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
President.az

Глава республики, находясь возле трассы Варденис — Карвачар, заявил, что городу Варденис, который находится в Гехаркуникской области Армении, нужно вернуть название Басаркечер.

«Это — махал Гейча, древняя азербайджанская земля. В 1930 году на территории Армении был создан Басаркечерский район. Абсолютное большинство его жителей были азербайджанцы, — сказал президент. — Они подверглись депортации. Лишь в июне 1969 года Армения переименовала Басаркечерский район и назвала его Варденисом».

Алиев также прокомментировал действия азербайджанских военнослужащих, которые зашли на территорию Армении в районе Чёрного озера. Занятую ими территорию президент считает азербайджанской.

«Эта граница 30 лет находилась в руках армянской стороны, в мае, после таяния снегов, мы вышли на эти границы, заняли свои позиции. Разместились в Зангезуре и укрепляемся там. Это — наша земля», — заявил Алиев.

Он добавил, что планирует «вернуть» Азербайджану территории Сюникской области Армении.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций. С 16 августа в Армении стали заявлять, что в ходе перестрелок с обеих сторон гибнут военнослужащие.

Читайте ранее в этом сюжете: Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили действия Армении