Владикавказ, 18 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии по факту массового отравления в детском санатории «Тамиск» возбудили уголовное дело. Следствию предстоит установить виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили 18 августа в пресс-службе СК по региону.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Лагерь

В основу уголовного дела легли факты доставления 12 детей в инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы в период с 14 по 16 августа. Возраст отравившихся составляет от восьми до 14 лет. У всех наблюдаются признаки кишечной инфекции. Врачи поставили им диагноз «острый инфекционный гастроэнтерит».

«В настоящее время состояние детей врачами оценивается как средней тяжести, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении следственного органа.

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Как сообщало ИА REGNUM, свое расследование по факту отравления отдыхавших в санатории «Тамиск» детей проводит управление Роспотребнадзора. Взяты пробы воды и пищи, в санаторий прибыли специалисты ведомства во главе с главным санитарным врачом.