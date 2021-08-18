Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Жителей Ростова-на-Дону не вдохновила идея установки «умных» остановочных павильонов. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги голосования, объявленного на сайте городской администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM «Умная» остановка в Ростове-на-Дону

Первый «умный» остановочный комплекс появился на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой — на площади Советов.

«Остановочный павильон оснащён электронным оборудованием, с помощью которого можно отслеживать движение общественного транспорта. Дополнительно установлены кнопка речевого устройства для слабовидящих, большой экран с видами нашего города и социальной рекламой, точка доступа Wi-Fi. <…> На остановке располагается кнопка 112 для вызова экстренной помощи в случае чрезвычайной ситуации», — сказано в описании.

Такой вид городского благоустройства пока набрал 71 голос «за» и 106 голосов «против». Комментаторы считают, что существующие остановочные комплексы не хуже новой конструкции, однако их стоило бы привести в порядок.