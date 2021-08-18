Тбилиси, 18 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 56 878 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5914 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 18 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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Всего на текущую дату в стране выявили 496 376 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 432 506 победили инфекцию, в том числе 3316 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6532 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 49 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7029 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3450.

Днём ранее в Грузии после проведения 47 872 тестов выявили 6208 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 3539 человек, умерли за сутки 47 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 17 августа в Грузии сообщили о 6208 случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Это — «рекордный» показатель для страны.