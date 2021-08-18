Чита, 18 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 18 августа отмечается улучшение паводковой ситуации. По данным ФГБУ «Забайкальского управления по гидрологии и мониторингу окружающей среды», которые приводит территориальное ГУ МЧС РФ, на большинстве рек преобладает спад уровней воды, который продолжится в ближайшие двое суток.

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«Вода на пойме сохраняется на реках Аргунь, у гидропоста Молоканка и села Аргунск 4−43 см, у села Новоцурухайтуй 68 см, Онон у села Нижний Цасучей 17 см», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня, 19 июня и 23 июля 2021 года Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка. Вода зашла в 2,7 тысячи домов, 3,3 тысячи домохозяйств лишились урожая и поголовья, разрушено 555 километров автомобильных дорог, 71 мост и 148 объектов инфраструктуры.

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