Вашингтон, 18 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Американская компания Jeep представила в Южной Америки новый семиместный кроссовер Commander. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Jeep Jeep Commander

Новинка была создана на базе кроссовера Compass, предназначенного для европейского авторынка.

Публичный дебют Jeep Commander пройдет в Бразилии 26 августа. Производство кроссовера будет осуществляться на заводе Stellantis в штате Пернамбуку. Отмечается, что модель не имеет никакого отношения к производимом с 2018 года в Китае одноименном авто.

Commander является удлиненной версией модернизированного Compass, который был представлен в Европе весной 2021 года. При этом новинка получила некоторые изменения в экстерьере, которые коснулись бампера и решетка радиатора. Кроме того, автомобиль вырос по своим габаритам и получил третий ряд сидений.

Интерьер Commander почти не отличается от Compass. В салоне установлены экран «приборки» диагональю 10,25 дюйма, а также 10,1-дюймовый тачскрин системы мультимедиа.

Напомним, в первой половине 2023 года на глобальном рынке будет представлена первая электрическая версия Jeep.

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