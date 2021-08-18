Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем пленарном заседании 18 августа проголосовало за то, чтобы досрочно отправить в отставку члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии, секретаря комиссии Марину Жданову, находящуюся в горизбиркоме по квоте городского парламента.

5 Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Вопрос об отставке Ждановой был внесён в повестку дня по инициативе депутата Андрея Васильева («Единая Россия»), не допущенного до участия в новых выборах в роли самовыдвиженца, и поддержан большинством участников заседания. За отзыв Ждановой проголосовали 32 депутата Заксобрания, против — шесть депутатов, один бюллетень был признан испорченным.

Причины решения о досрочной отставке впрямую не назывались. В то же время, как отмечает «Фонтанка», в горизбиркоме Петербурга возникли разногласия по поводу регистрации на выборах списков и кандидатов от партии «Новые люди» и Российской партии свободы и справедливости, и кадровые изменения в составе комиссии могут изменить баланс голосов.

Глава фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева считает решение об отзыве Ждановой незаконным, она обратила внимание, что «не были даны пояснения того, какие нарушения со стороны Ждановой были выявлены». «Нельзя снять члена Горизбиркома с должности в период избирательной кампании и меньше, чем за год до истечения полномочий комиссии», — заявила Дмитриева в своем телеграм-канале.

Предложения кандидатур для назначения на должность главы избиркома с правом решающего голоса будут приниматься до 25 августа.