Обнинск, Калужская область, 18 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области детские сады и школы активно готовятся к новому учебному году. Со 2 по 13 августа в городе проводилась проверка готовности образовательных организаций. Об этом 18 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления общего образования Обнинска Татьяну Волнистову.

Admobninsk.ru Подготовка к началу нового учебного года

По её словам, в состав комиссии входили специалисты управления общего образования, санитарной службы, представители полиции и обслуживающих организаций, которые обеспечивают бесперебойную работу инженерных систем. В проверке участвовали депутаты Обнинского городского Собрания, комиссия работала под контролем прокуратуры города.

«Проверка осуществлялась по следующим параметрам: антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, работоспособность инженерных сетей, а также проводилась оценка организационной и методической готовности. Все учреждения системы образования нашего города приняты комиссией и готовы 1 сентября открыть двери для своих воспитанников и обучающихся», — отметила Татьяна Волнистова.