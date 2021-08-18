Красноярск, 18 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 11:00 (местное время) 18 августа зарегистрировано два лесных пожара на территории лесного фонда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в Енисейском и Туруханском районах на площади 32 га. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норильске и в семи районах Красноярского края действует особый противопожарный режим.