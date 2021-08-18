Монреаль, Канада, 18 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Приключенческая игра Watch Dogs: Legion получит обновление-кроссовер с франшизой Assassin's Creed. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован на официальном YouTube-канале компании Ubisoft.

Компьютерная игра Watch Dogs: Legion

Обновление добавит в игру девушку-ассасина по имени Дарси — она сможет ликвидировать противников знаменитым скрытым клинком из Assassin's Creed. Релиз новой героини запланирован на 24 августа 2021 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Ubisoft пообещала исправить ошибку с сохранениями в игре Assassin's Creed Valhalla на консолях PlayStation.