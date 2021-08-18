Ярославль, 18 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Ярославской области Роспотребнадзор временно приостановил работу детского лагеря «Сахареж». Об этом сообщает официальный сайт «Северной железной дороги», которой принадлежит лагерь.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что 14 августа у детей были выявлены симптомы кишечной инфекции. После этого свою проверку начала прокуратура. Корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в лагере сообщили, что в изоляторе находится только один ребёнок.

Как сообщает пресс-служба СЖД, смена началась 9 августа, всего приехало около 500 детей. Первые признаки заражения появились у одного из детей ещё 11 августа. К 14-му августа количество случаев выросло до 12-ти. 16 и 17 августа ещё у двух человек появились похожие симптомы.

«Незамедлительно проведены противоэпидемические мероприятия, контактировавшие дети принимают пищу и отдыхают в отдельных помещениях. Персонал обследован на наличие рото-астро-норовирусов, анализы показали отрицательные результаты. Проведены дополнительные проверки помещений, кухонного и сантехнического оборудования лагеря, надзорными органами сделаны смывы со всех поверхностей», — сообщает пресс-служба СЖД.

17 августа, после проверки в лаборатории, кишечная инфекция подтвердилась у троих детей. Вечером того же дня СЖД сообщили о том, что работа лагеря временно приостановлена.

«В связи с выявлением случаев энтеровирусной инфекции и согласно предписанию Роспотребнадзора временно приостановлена работа детского лагеря «Сахареж». В целях минимизации риска здоровья детям, находящимся в детском лагере, принято решение о досрочном завершении смены. Администрация лагеря находится на постоянной связи с родителями детей, также будет произведен перерасчет стоимости путевок и возврат денежных средств», — рассказали в пресс-службе «Северной железной дороги».

Сейчас СЖД, совместно с администрацией «Сахарежа» занимается организацией возвращения детей по домам.