Москва, 18 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Одна из причин роста цен на продукты питания в РФ заключается в зависимости сельского хозяйства России от импорта удобрений и оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал выводы экспертов Forbes о том, что с 2013 года в России упала доступность 74% товаров и услуг.

Национальный доход (фрагмент). Советский плакат

«Доступность товаров и услуг зависит и от цен на товары и услуги, и от финансовых возможностей граждан, которые их приобретают. Причем мы должны понимать, что один рубль в 2013 году и сегодня — это совершенно разные суммы, — сказал Демин. — Покупательная способность денег за такой большой промежуток времени серьезно изменилась. Суммируя все эти факторы, с выводами экспертов Forbes можно легко согласиться. Сельскому хозяйству, как и любому производству из всего цикла переработки «от поля до прилавка», необходимы оборудование, технологии, расходные материалы, сырье. К сожалению, не все это производится в России. К примеру, значительную часть удобрений, станков, мы все еще закупаем за рубежом. Это и стимулирует рост цен на конечный продукт для потребителя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ выросла потребность в предметах домашнего обихода и бытовой технике.