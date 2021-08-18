Барнаул, 18 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Уличённая в мошенничестве экс-представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стелла Штань получила условное наказание. Подробности уголовного дела, оперативное сопровождение по которому осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, 18 августа сообщает пресс-служба территориального СУ СК РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Следствием и судом установлено, что с 2010 по 2015 год в фактической собственности Штань имелось нежилое помещение. С целью его продажи она обратилась к знакомому риелтору с просьбой помочь найти покупателя. Узнав о продаже недвижимости, директор барнаульского частного детского сада «HAPPY BABY» Елена Воротникова, подыскивающая помещение, в ноябре 2015 года встретилась с продавцом и риелтором с целью его покупки. Однако она не имела в наличии достаточных денежных средств для приобретения недвижимости в рамках выполнения условий долевого финансирования по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

Действуя в группе лиц по предварительному сговору, женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена, и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. Данные документы они предоставили в Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края, на основании чего получили субсидии в размере 14 миллионов рублей из федерального бюджета. В дальнейшем денежными средствами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью более 415 квадратных метров.

В начале предварительного следствия Стелла Штань вину не признавала, однако под тяжестью собранных следствием доказательств призналась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме. Следователем СК в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации на ее имущество стоимостью более 4 миллионов рублей наложен арест.

В итоге суд назначил Стелле Штань наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как сообщало ИА REGNUM, три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать определенные должности в течение трёх лет получила на днях экс-заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

В суде она призналась в том, что осенью 2018 года организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение.

Кроме того, в 2018 году осужденная, превысив должностные полномочия, незаконно обеспечила приобретение подведомственным государственным унитарным предприятием неликвидных товаров с ограниченным сроком годности у одного из обществ с ограниченной ответственностью.

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