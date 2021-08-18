В ВС Южной Кореи за сутки выявили более 20 носителей коронавируса
Сеул, 18 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 18 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у одиннадцати человек, проходящих обучение в Учебном центре сухопутных войск в Нонсане провинции Чхунчхон-Намдо, а также 14 представителей сухопутных войск.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 1570. Из них 1525 выписаны из медицинских учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1805 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 228 657.
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