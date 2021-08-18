Кяхтинский район, Бурятия, 18 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии задержан водитель, подозреваемый в совершении смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Следственное управление СКР по Бурятии Автомобиль виновника ДТП в Бурятии

По версии следствия, 52-летний подозреваемый на своей автомобиле Mitsubishi Outlander приехал в гости к отцу, где начал распивать спиртное. Вечером он поехал обратно домой, в Гусиноозёрск, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

На 201-м км трассы Улан-Удэ — Кяхта мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в Toyota Mark I, в которой ехала семья с несовершеннолетними детьми.

«В результате аварии от полученных повреждений на месте происшествия скончалась 13-летняя девочка. Её родители и две сестры, находившиеся в машине, с различными травмами госпитализированы в Кяхтинскую центральную районную больницу», — отметили в управлении.

Сам предполагаемый виновник аварии, как отмечается, отделался незначительными повреждениями. К настоящему времени он признал вину и подробно рассказал о случившемся. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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